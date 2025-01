Ceará pode disputar até 72 partidas em 2025

Vovô irá estrear na temporada no próximo sábado, 18, às 16h30min, diante do Tirol pela primeira rodada do Campeonato Cearense. Equipe também disputa Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a Série A do Brasileirão

No primeiro torneio da equipe no ano, o Campeonato Cearense, o Vovô fará uma quantidade mínima de cinco jogos, que são referentes à fase de grupos. Caso avance até a final com a classificação direta para as semifinais, o grupo comandado por Léo Condé jogará nove partidas.

O Ceará terá uma agenda cheia em 2025. Na disputa do Campeonato Cearense, das Copas do Nordeste e do Brasil, assim como da Série A do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro de Porangabuçu deverá jogar uma quantidade mínima de 51 partidas, mas pode chegar a marca de 72 jogos até o final do ano.

Porém, a quantidade de jogos do Estadual até a final pode chegar a 11 caso o clube do Porangabuçu tenha que jogar as quartas de final.

As finais do certame regional são disputadas em dois jogos, de ida e volta. Na Série A, por ser um torneio de pontos corridos, já são calculados de forma prévia a quantidade de 38 embates a serem disputados, sendo 19 no primeiro turno e 19 no segundo turno.

Na Copa do Nordeste, o número de partidas - caso a equipe vá até a final - também será 11. São sete jogos mínimos, equivalente à primeira fase, com um confronto de quartas e outro de semifinal.

O torneio com a possibilidade de ter o menor número de jogos disputados pelo Ceará é a Copa do Brasil, já que o certame nacional é eliminatório desde a primeira fase, por onde a equipe irá começar a competição. No entanto, caso o time preto e branco consiga ir até a final, disputará ao todo 12 partidas.

62 jogos de meta mínima

Conforme as metas mínimas estipuladas pelo Ceará em sua proposta orçamentária para 2025, o clube espera alcançar a final do Campeonato Cearense, a semifinal da Copa do Nordeste, as oitavas de final da Copa do Brasil e permanecer na Série A do Brasileirão.

Desta forma, o Vovô poderá disputar 62 jogos no ano, cumprindo o planejamento estabelecido. São nove partidas do Campeonato Cearense (em caso de classificação direta para as semifinais), seis da Copa do Brasil, nove da Copa do Nordeste e 38 do Brasileirão.