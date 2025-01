Ceará anuncia a contratação do atacante Pedro Henrique, ex- Corinthians

Atacante Pedro Henrique comemora gol no jogo Corinthians x Fortaleza, na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana 2024 / Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

De forma oficial, o Ceará anunciou a contratação do atacante Pedro Henrique, de 34 anos, que estava no Corinthians-SP, nesta sexta-feira, 10. Após encerrar seu vínculo com o Timão, o jogador chegou ao Vovô em definitivo, assinando contrato válido por duas temporadas. Esta é a quarta contratação do Alvinegro de Porangabuçu para reforçar o setor ofensivo. Além de Pedro Henrique, o Vovô anunciou Fernandinho, Bruno Tubarão e Antonio Galeano.

Vestindo a camisa do Corinthians, Pedro Henrique participou de 26 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência. No entanto, o atacante perdeu espaço no elenco alvinegro após as contratações de jogadores como Tales Magno e Memphis Depay.