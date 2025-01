Inscrição, valores e percursos: Ceará detalha a primeira "Corrida Vozão"

As inscrições para o evento começam na sexta-feira, 10, exclusivamente para sócios-torcedores. Corrida será realizada no dia 1º de junho, na Arena Castelão

O Ceará divulgou oficialmente, nesta quarta-feira, 8, a primeira edição da "Corrida do Vozão", evento que dará início às comemorações do 111º aniversário do clube.

A corrida será realizada no dia 1º de junho, um dia antes do aniversário do Alvinegro de Porangabuçu, e contará com percursos de 5 e 10 quilômetros, prometendo reunir torcedores de todas as idades na Arena Castelão.