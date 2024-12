Acertado com o Ceará, Fernandinho foi o maior driblador da Série B 2024

O atacante camisa número 7 do Mirassol foi um dos principais responsáveis pela histórica campanha da equipe paulista, que assegurou a promoção à primeira divisão do futebol brasileiro em 2025

Com acerto encaminhado com o Ceará , Fernandinho foi destaque do Mirassol na Série B do Campeonato Brasileiro em 2024. O atacante terminou a competição como o maior driblador, com uma média de 2,3 dribles certos por partida, segundo os dados do Sofascore.

Versatilidade e contribuição no Mirassol

Com 27 anos, o jogador formado nas categorias de base do Sampaio Corrêa se destacou por sua flexibilidade, atuando nos dois flancos do campo. Seu desempenho foi crucial para o técnico Mozart, sendo uma peça importante ao longo do torneio.

Na temporada inteira, o atleta de 27 anos disputou 45 jogos, marcou cinco gols e cedeu cinco assistências. Além do Mirassol e do Sampaio, Fernandinho vestiu as camisas de clubes como o Internacional, Goiás, Bahia e a Chapecoense.

Histórico de expulsões

Por outro lado, Fernandinho também possui um recorde negativo na competição: ele foi o jogador com mais expulsões na Série B 2024, recebendo três cartões vermelhos ao longo do torneio.