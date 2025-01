Ceará rescinde com atacante Pedrinho e mantém 20% dos direitos econômicos

Atacante Pedrinho no jogo Ceará x Avaí, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2023 / Crédito: Felipe Santos/cearasc.com

O Ceará anunciou nesta terça-feira, 7, que rescindiu o contrato com o atacante Pedrinho. O atleta vai firmar vínculo de forma definitiva com o Seoul E-Land FC, do futebol sul-coreano, que não precisou desembolsar nenhuma compensação financeira ao time cearense. No comunicado, o Vovô revelou que manteve 20% dos direitos econômicos do atleta pelos próximos dois anos. De acordo com a explicação do Ceará na nota divulgada, o clube tinha 50% dos direitos econômicos e vínculo contratual até o fim de 2025 com Pedrinho. Internamente, a diretoria do Alvinegro “enxergou como melhor opção, na transferência ao Seoul E-Land FC, ficar com 20% dos direitos econômicos” do atacante e cedê-lo de forma definitiva ao clube sul-coreano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Caso Pedrinho seja envolvido em alguma negociação nos próximos dois anos, o Ceará terá direito a receber 20% do valor. O jogador, inclusive, já está no Japão e se apresentou ao Seoul E-Land FC para iniciar as atividades no novo clube.