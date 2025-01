Atacante peruano Andy Polo é oferecido ao Ceará, mas clube descarta contratação

O atacante acumula passagens pela seleção peruana e disputou a Copa do Mundo de 2018 / Crédito: Reprodução/Instagram Andy Polo

O atacante peruano Andy Polo, do Universitario-PER, foi oferecido ao Ceará, mas o clube cearense optou por não avançar nas negociações. A questão extracampo do atleta, acusado em 2022 pela ex-esposa de abuso físico e emocional, foi um fator determinante para a diretoria alvinegra recuar nas tratativas, conforme apurou o Esportes O POVO. Andy Polo tem 30 anos e atuou pelo Universitario, do Peru, nas últimas três temporadas. Em 2023 e 2024, foi peça importante do time e acumulou números relevantes: participou de 81 jogos, marcou quatro gols e deu 27 assistências, além de ter conquistado dois títulos do campeonato nacional durante o período.

O jogador também tem, na carreira, convocações para a seleção peruana. O atacante participou da Copa América de 2016, 2019 e 2021, e da Copa do Mundo de 2018. Taticamente, pode atuar em ambas as beiradas do campo, pelo lado direito ou esquerdo – versatilidade que tem sido buscada pelo Ceará no mercado. + Confira mais notícias do Ceará Sporting Club Andy Polo foi acusado de agressão doméstica quando estava na MLS Em 2018, Andy Polo foi contratado pelo Portland Timbers, da MLS, onde permaneceu até 2022. Enquanto jogador do clube norte-americano, o atacante foi acusado pela ex-esposa, Génessis Alarcón, de abuso físico e psicológico. O jogador, na época, negou ter cometido qualquer agressão constada na denúncia.