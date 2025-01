Ceará anuncia renovação do técnico Erivelton Viana para a temporada 2025

Técnico Erivelton Viana em treino do time feminino do Ceará no estádio Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu / Crédito: Felipe Santos/cearasc.com

Ídolo como atleta, Erivelton Viana também tem se consolidado nos últimos anos como um dos principais nomes do time feminino do Ceará. Ele foi auxiliar técnico das Alvinegras em 2020, quando o time era comandado pelo também ex-jogador Sérgio Alves. Em 2021, ele ficou treinador do grupo e, mesmo entre algumas saídas, conquistou quatro títulos, sendo três deles do Campeonato Cearense — nos anos de 2021, 2023 e 2024 — e o principal sendo a Série A2 do Campeonato Brasileiro da modalidade em 2022 diante do Athletico-PR.