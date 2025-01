Ceará vira sobre a Portuguesa Santista e estreia com vitória na Copinha 2025

Fernando Gabriel e Kaique marcaram os gols do Vovô / Crédito: Gabriel Silva

O Ceará abriu a sua promissora campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025 com uma boa atuação, ainda que não tenha conseguido ampliar o placar. Na tarde deste domingo, 5, o Vovô derrotou a Portuguesa Santista por 2 a 1, de virada, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, em São Paulo, e somou os primeiros três pontos no Grupo 31. A equipe comandada pelo técnico Alison Henry dominou a partida do início ao fim, mesmo com o pênalti cometido no início da partida, que gerou o gol adversário. O destaque ficou por conta do agora atacante e capitão Zé Neto, que atuou na última edição como lateral. O camisa 11 fez bela partida e deu uma assitência de letra. Os gols alvinegros foram marcados por Fernando Gabriel e Kaique. Maninho marcou para a Briosa.



O início da partida deu ao torcedor uma esperança de que o Ceará logo abriria o placar. Em especial pelo lado direito com Zé Neto e Victor Santos, o Vovô entrou na área adversária pelo menos sete vezes em cinco minutos. Contudo, foi na primeira vez que a Portuguesa teve a posse, aos 6 minutos, que um gol saiu e não foi alvinegro.