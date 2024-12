Ceará conversa com o Atlético-CE para tentar ter maior percentual em venda de Pulga

O Alvinegro aceitou a proposta do Bahia por R$ 18,2 milhões pelo atacante, mas possui somente 40% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Atlético-CE tem a maior fatia, que é 50%

No formato atual, o Alvinegro de Porangabuçu tem 40% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Atlético-CE possui a maior fatia: 50%. Os 10% restantes pertencem ao Ferroviário, em acordo firmado à época em que o Vovô contratou Pulga, no início de 2023, quando ele defendia e era o principal jogador do Tubarão da Barra.

Em paralelo à negociação com o Bahia , que irá desembolsar 3 milhões de dólares pela contratação de Erick Pulga, o que representa R$ 18,2 milhões na cotação atual, o Ceará também mantém conversas com o Atlético-CE para tentar obter um maior percentual de lucro na venda do atacante, conforme apurou o Esportes O POVO .

Por ter 100% dos direitos federativos do atleta – cujo contrato iria até o final do próximo ano –, é o Ceará quem tem autonomia de negociação no mercado. Entre as ofertas, o Alvinegro optou por fechar a negociação com o Bahia, que, além dos R$ 18,2 milhões, deve ceder um jogador para abater parte do valor inicial desejado pela diretoria cearense, que era de cinco milhões de euros, equivalente a R$ 32 milhões.

Assim, com 40% dos direitos econômicos, o Ceará faturaria em torno de R$ 7,2 milhões com a venda de Erick Pulga. Para contratá-lo em 2023, o Vovô desembolsou R$ 600 mil. Embora tenha se destacado no Ferroviário, foi no Alvinegro em que o jogador de 24 anos deslanchou na carreira e passou a ser cobiçado no mercado da bola.

As boas atuações na Série B, onde terminou como artilheiro, com 13 gols, tiveram papel importante na ascensão do ponta-esquerda, que é torcedor declarado do Ceará. Desta forma, e por se tratar de um jogador importante no elenco, a diretoria alvinegra se movimentou nos bastidores para tentar obter, junto ao Atlético-CE, um maior percentual na venda do atleta. As partes possuem boa relação, o que pode levar a um acordo.