Corinthians barra trio após não renovarem contrato: ‘Tem que ser grato’

Caetano, Giovane e Matheus Araújo foram barrados por Ramón Díaz após não acertarem sua extensão de vínculo com o Timão

O técnico menciona apenas o nome de Giovane, mas citou haver outros dois atletas. Conforme apurou o J10, estes outros jogadores seriam Caetano e Matheus Araújo. Além disso, a decisão de barrar os jogadores veio exclusivamente do próprio Ramón Díaz.

O Corinthians decidiu barrar de seus jogos o zagueiro Caetano, o meia Matheus Araújo e o atacante Giovane. O trio está em reta final de vínculo com o Timão e só vão voltar a atuar pelo clube quando acertarem suas renovações contratuais. Quem confirma a informação é o próprio técnico Ramón Díaz.

“Eu sou um que treinador que esclareço muito bem as coisas. Giovane não quer assinar contrato com Corinthians, não quer assinar. Eles fizeram proposta, o gerente fala não quer assinar contrato e eu acredito que um jogador tem que ser grato ao clube, como há outros dois jovens também que não querem assinar. Vamos terminar os assuntos ou eles assinam ou certamente eles não serão capazes de jogar, porque precisamos de jogadores que estão comprometidos com eles e eles têm que ser gratos. Eles têm que ser gratos por serem jogadores de futebol e por tudo o que Corinthians lhes deu. Até que o contrato não estiver certo, eles não vão jogar nenhum jogo”, disse Ramón, após o empate contra o Racing.

Trio só joga quando assinar com o Corinthians

O caso que mais chama a atenção é de Giovane. Afinal, o atacante foi acionado no duelo contra o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil, no último domingo (20/10). Contudo, desta vez, ficou fora da lista de relacionados para o embate contra o Racing.

Já Caetano atuou pela última vez em 14 de setembro, contra o Botafogo. Matheus Araújo, por sua vez, não atua há mais de dois meses. O Corinthians entende que chegou ao seu limite financeiro nas propostas para renovar com o trio e não pretende aumentar a oferta.