Clube brasileiro faz proposta por Pulga, mas valor não agrada o Ceará

Principal destaque do Ceará na campanha que culminou no acesso à elite nacional de 2025, o atacante Erick Pulga foi alvo recentemente de um clube brasileiro no mercado da bola, mas a proposta não atingiu os valores desejados pelo Vovô. A informação foi dada por João Paulo Silva, presidente do Alvinegro, em entrevista à ESPN.

O objetivo da diretoria do Ceará é não vender Erick Pulga por menos que os cinco milhões de euros – equivalente a R$ 32 milhões na cotação atual – estipulados como valor ideal. No início de dezembro, o Torpedo Moscou, time da segunda divisão da Rússia, sinalizou interesse no atacante do Vovô.

O clube europeu enviou uma proposta de três milhões de euros, cerca de R$ 19 milhões, mas o Alvinegro optou por não aceitá-la. "Erick foi um destaque do Ceará. Contratamos o Erick na temporada de 2023, ele não teve tantas oportunidades, apesar de ter feito um início de ano muito bom no Ferroviário, mas neste ano foi destaque", reforçou João Paulo Silva à ESPN.

Erick Pulga está valorizado no mercado

Artilheiro do Ceará na temporada 2024, com 22 gols marcados, Erick Pulga atrai interesse de diversos clubes do Brasil e do exterior. No meio da temporada, Corinthians e Athletico-PR cogitaram a contratação do atleta de 24 anos. O Bahia foi outro clube a sondar o jogador.