João Ricardo e Erick Pulga são eleitos os melhores jogadores do futebol cearense

Mais tradicional premiação do esporte cearense, a 52ª edição da Noite das Personalidades Esportivas revelou seus homenageados de 2024 neste sábado, 30. A cerimônia ocorrerá no próximo dia 9 de dezembro, na sede da Fiec, em Fortaleza, celebrando atletas, dirigentes e outros personagens que marcaram o ano. Entre surpresas e recordes, o evento será marcado pela homenagem ao jornalista Alan Neto, com uma comenda especial "in memoriam". Entre os destaques, João Ricardo, goleiro do Fortaleza, e Erick Pulga, jovem atacante do Ceará, foram eleitos os melhores jogadores do ano, após votação promovida por jornalistas especializados. Ambos receberam o mesmo número de votos e serão homenageados juntos.

O Fortaleza dominou a premiação com múltiplas conquistas, incluindo Marcelo Paz, eleito melhor dirigente pela quinta vez, e Juan Pablo Vojvoda, vencedor na categoria de técnico de futebol e agraciado como Personalidade Brasileira do Ano. O clube também viu o atacante Kervin Andrade ser escolhido como jogador revelação.

Já o Ceará, além do reconhecimento de Erick Pulga, recebeu uma menção honrosa pela campanha que garantiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, coroando um esforço coletivo em 2024. A noite será também um tributo à memória do jornalista Alan Neto, que receberá uma comenda "in memoriam", entregue à sua esposa, Ivanilde Rodrigues, em reconhecimento ao seu legado no jornalismo esportivo cearense. Organizador da cerimônia, o jornalista Sérgio Ponte, o Bi Bola de Ouro, da Rádio O POVO CBN, destacou a longevidade e a importância do evento para “valorizar o ser humano” e comentou a novidade que a edição deste ano traz, com homenagem ao irmão e ex-companheiro de Trem Bala, Alan Neto.

“O maior nome da imprensa esportiva. Nesta temporada, o agraciado é ele próprio, in memoriam, a ser recebido por sua esposa”, afirmou. Com dois representantes cearenses na Série A do Campeonato Brasileiro de 2025, Sérgio Ponte também celebrou o retorno do Ceará para fazer dupla com o Fortaleza na elite do futebol brasileiro. “Nosso Estado terá 10% dos participantes. Será um ano áureo para o próprio Estado cuja economia vai prosperar”, projetou. A lista completa dos premiados reflete a diversidade e a excelência do esporte cearense. Confira abaixo: