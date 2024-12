Bahia estuda envolver jogadores em negociação por Erick Pulga, do Ceará

Possível contratação do camisa 16 do Vovô é bem vista pelo técnico Rogério Ceni e sua comissão, que gostam do estilo de jogo do jovem

Um dos atletas apontados como "moeda de troca" é o lateral-esquerdo Matheus Bahia, que pertence ao Esquadrão e atuou emprestado ao Vovô nesta temporada. A permanência do camisa 79 , inclusive, é uma das prioridades do Alvinegro para 2025.

A possível contratação do ponta do Vovô é bem vista pelo técnico Rogério Ceni e sua comissão, que gostam do estilo de jogo do jovem. Até o momento, nenhuma proposta oficial foi apresentada pelo Bahia ao Alvinegro de Porangabuçu.

Divisão dos direitos de Pulga

O Ceará é dono de 40% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos, que terminou como artilheiro do Vovô com 22 gols e da Série B com 13. O Atlético-CE tem 50% e o Ferroviário, 10%. O clube do Porangabuçu, que possui 100% dos direitos federativos do atleta, é quem tem autonomia de negociação no mercado.