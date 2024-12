Com Léo Santana e Forró Real, Ceará promove 10ª Feijoada da Arrancada

A última edição ocorreu em 2020. Até então, o Vovô não vinha realizando a festa que marca o início do calendário alvinegro

Após quatro anos sem realização, o Ceará volta a promover a "Feijoada da Arrancada", tradicional evento do calendário alvinegro, que marca o início da temporada do clube e terá sua 10ª edição.

Em 2025, a festa acontecerá no Marina Park, no dia 5 de janeiro, e contará com shows dos cantores Léo Santana, Rogerinho e da banda Forró Real.