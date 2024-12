Athletico demite Lucho e lideranças do departamento de futebol

Clube inicia reformulação para a temporada 2025 e também dispensa o diretor técnico Paulo Autuori e o gestor Paulo Miranda / Crédito: Jogada 10

Com a queda para Série B do Campeonato Brasileiro, o Athletico inicia uma forte reformulação no departamento de futebol. O clube demitiu três importantes nomes que faziam parte do clube: o técnico Lucho González, o diretor técnico Paulo Autori e o gestor Paulo Miranda. Lucho González assumiu o lugar de Martín Varini. O Athletico tentou apostar na idenficação com o clube, mas não foi Incapaz de garantir a permanência do clube. O jovem treinador fechou a temporada com 26,19% de aproveitamento. Foram nove derrotas, dois empates e apenas três vitórias em 14 jogos.

Por outro lado, Autuori se despede após cinco meses no Furacão. O dirigente se aproveitou da boa relação com Mario Celso Petraglia e do espaço em aberto causado pela reformulação do departamento de futebol. Ele teve carta branca após as demissões do ex-diretor André Mazzuco e mais de dez profissionais do departamento de futebol.