Rodrigo Ramos é o novo gerente de futebol do Cruzeiro

Dirigente atuou no Athletico Paranaense por mais de dois anos e é nome de confiança do CEO Alexandre Mattos

O Cruzeiro acertou a contratação do novo gerente de futebol do clube. Trata-se de Rodrigo Ramos, ex-gerente de futebol do Athletico-PR. O profissional é um nome de confiança do CEO cruzeirense, Alexandre Mattos. Eles trabalharam juntos no Furacão entre março de 2022 e dezembro de 2023, quando Mattos deixou o cargo de executivo de futebol do clube para ir ao Vasco.

A Raposa passou por mudanças internas no futebol na última semana. Edu Dracena deixou o cargo de diretor-técnico do clube na quinta-feira (5). A informação da contratação de Rodrigo Ramos é do jornalista Samuel Venâncio.