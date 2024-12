Haroldo Martins seguirá como diretor de futebol do Ceará em 2025

O diretor de futebol já havia anunciado que não ficaria no clube por questões familiares, mas após longas conversas depois da conquista do acesso à Série A, optou por seguir no Alvinegro

Integrante crucial do departamento de futebol do Vovô, Haroldo teve participação direta na montagem do elenco que conquistou o acesso à Série A. Além dele, a pasta conta com o executivo Lucas Drubscky – que também já tem permanência garantida –, o coordenador técnico João Paulo Sanches e o assessor de futebol Ricardinho.

Uma das definições de permanências mais aguardadas pelo torcedor do Ceará foi consolidada pelo clube, restando apenas o anúncio oficial. A novidade não é no plantel de jogadores, mas sim na diretoria alvinegra. Conforme apurou o Esportes O POVO , Haroldo Martins seguirá no cargo de diretor de futebol do clube em 2025.

A princípio, esta não era a decisão de Haroldo. O diretor chegou a afirmar algumas vezes que não pretendia permanecer para 2025, tratava até como "algo bem firmado" no pensamento. A permanência do Ceará teve influência, mas não eram resultados esportivos que o prendiam ao clube. Após a Série B, teve longas conversas com outros diretores, assim como com a família, e resolveu permanecer em solo cearense.

Ainda no início da segunda divisão, mesmo com o título cearense, chegou a dizer: “Ela (Patrícia, a esposa) me deu apoio para ir (ao Ceará). Ela não queria, mas a partir do momento que nós compartilhamos ali, eu disse ‘preciso ir’, e ela falou ‘eu vou com você’. Mas eu disse para ela: ‘estou indo em uma missão até o final do ano e eu lhe prometo que não vou passar disso’. Futebol é assim, se a coisa dá certo, ‘vamos lá, agora você vai pra outra coisa’. Eu não quero e não pretendo ir além da missão que eu adotei”, concluiu.

Anteriormente, mesmo com as falas do diretor de que não seguiria em Porangabuçu, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, disse em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, que estava fazendo de tudo pela permanência de Haroldo. Este foi, inclusive, um dos primeiros objetivos do mandatário após conseguir a reeleição.