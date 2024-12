Vasco recebe propostas por De Lucca, que ainda não negocia permanência no Ceará

Volante De Lucca no jogo Ceará x Operário, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024 / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

De férias nos Estados Unidos, o volante Patrick De Lucca ainda não definiu onde jogará em 2025. Conforme apurou o Esportes O POVO, o Vasco já recebeu propostas – tanto de empréstimo quanto por uma venda em definitivo – pelo atleta de 25 anos que defendeu o Ceará no acesso do clube à Série A do Campeonato Brasileiro. O empréstimo do atleta ao Vovô será encerrado neste mês de dezembro, mas ainda não há qualquer conversa para renovação ou compra. Ainda que as características do meio-campista agradem o técnico Léo Condé, o futuro provável de Patrick De Lucca agora parece ser longe do escrete preto-e-branco. Com o clube carioca, o volante tem contrato até o fim de 2025. Conforme dito por um diretor do Vasco à reportagem, a prioridade é vender o atleta de forma definitiva, mas um novo empréstimo – até mesmo uma renovação com o Ceará – não está descartado.

