Patrocinadora do Ceará, Esportes da Sorte é liberada para atuar em todo o Brasil

Esporte da Sorte é a patrocinadora master do Ceará desde maio de 2024 Crédito: Stephan Eilert/Ceará SC

O Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria de Apostas e Prêmios (SPA), divulgou na noite dessa quarta-feira, 16, a lista atualizada de sites de apostas autorizados a operar em território nacional. A Esportes da Sorte, patrocinadora master do Ceará, figura no rol das bets regulamentadas. A decisão permite que a empresa atue livremente até o fim deste ano. Já a partir de janeiro, as empresas que operarem sem autorização estarão sujeitas a punições, com multas de até R$ 2 bilhões por infração. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao Esportes O POVO, o diretor jurídico do Ceará, Fred Bandeira, revelou a incerteza do acordo após o prazo. “Depois do fim do ano, quando o mérito da questão for discutido, é que vamos entender se [o patrocínio] vai continuar ou não”, disse.