Em bares de Fortaleza, torcedores do Ceará vivem apreensão, mas comemoram acesso

Torcida do Ceará comemorando acesso em bar da capital Crédito: Victor Barros / O POVO

O Ceará passou duas temporadas na Série B, mas finalmente garantiu seu retorno à elite do futebol brasileiro ao empatar com o Guarani-SP por 0 a 0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. A torcida alvinegra marcou presença em peso e apoiou o time do início ao fim. Enquanto isso, na capital cearense, os torcedores viveram momentos de tensão acompanhando a partida e a conquista alvinegra à distância.

A equipe do Esportes O POVO esteve presente em dois locais distintos em Fortaleza para cobrir a partida e registrar as emoções da torcida. No início do jogo, a reportagem acompanhou o evento realizado na Praça do Vozão, na Rua Frederico Borges.

Torcida do Ceará acompanha acesso na Praça do Vozão Crédito: Victor Barros / O POVO O ambiente era de festa e entusiasmo, com uma banda animando os presentes e dois telões de LED exibindo o confronto. Apesar da energia positiva, a tensão era evidente, especialmente no primeiro tempo, quando o Ceará enfrentava dificuldades diante da forte marcação do Guarani. No segundo tempo, o Esportes O POVO se dirigiu ao Sr. Petisco, no Bairro de Fátima. Lá, o clima foi de drama, expectativa frustrada e, ao final, euforia. A partida permanecia tensa, e, para piorar, na Ilha do Retiro, o Sport vencia o Santos por 2 a 1, ameaçando a vaga do Ceará na Série A.