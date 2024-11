Ceará vence o R4 e abre vantagem na semifinal do Cearense Feminino

Ceará venceu o R4 no jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense Feminino Crédito: Gledson Jorge/Ceará SC

O Ceará venceu o R4 por 2 a 0 neste sábado, 16, e abriu vantagem na semifinal do Campeonato Cearense Feminino de 2024. O jogo, que marcou a ida do confronto, foi disputado no Estádio Franzé Morais, em Itaitinga. Com o resultado positivo conquistado em casa, o time alvinegro pode perder por um gol de diferença na partida da volta e mesmo assim se classificará para a final. O embate decisivo entre os times será na próxima quarta-feira, 20, em Barbalha.

Na partida, o Alvinegro de Porangabuçu tomou as rédeas desde os minutos iniciais, mas não conseguiu converter suas chances em gol. Após tanto pressionar, o time conseguiu balançar as redes já no fim da primeira etapa com Larisse.