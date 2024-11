Guarani x Ceará: CBF detalha dia e horário da última rodada da Série B 2024

Quarto colocado, o time alvinegro vai visitar o Bugre no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da 38ª rodada do Brasileirão Série B na noite nesta sexta-feira, 15. No documento, a entidade definiu a data e horário dos jogos da última rodada da Segundona.

Representante cearense no torneio e na briga pelo acesso, o Ceará vai enfrentar o Guarani no dia 24, domingo, às 18h30min, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).