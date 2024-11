A três rodadas do fim da Série B, Ceará tem 26% de chance de acesso para Série A

A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B foi encerrada nesta terça-feira, 5, com a goleada do Mirassol sobre o Coritiba por 4 a 1, e o Ceará se encontra com 26% de chance de acesso para o Brasileirão Série A de 2025, segundo os dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A vitória do Ceará sobre o Avaí no último domingo, 3, manteve o Vovô na briga pelo acesso e encurtou a distância para dois pontos, visto que o Sport, adversário direto na luta por uma vaga no G4, perdeu de virada para o Operário-PR, no estádio Germano Krüger, no Paraná.