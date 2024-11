Ceará sai fortalecido de rodada, fica a 2 pontos do G-4 e mira Sport na briga por acesso

Erick Pulga em atuação pelo Ceará contra o Novorizontino pela Série B 2024 Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

A 35° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro foi encerrada na noite desta terça-feira, 5, com saldo positivo para o Ceará no conjunto da obra. Ainda que o Mirassol tenha vencido o Guarani, o Sport saiu derrotado na segunda-feira, 4, e viu o Alvinegro ficar ainda mais na cola, com apenas dois pontos de diferença para o G-4 após vencer o Avaí no último sábado, 3. O cenário perfeito para o Ceará seria uma derrota do time paulista, pois teria dois times que figuram na zona de acesso com pontuação parecida. Contudo, com a vitória do Mirassol por 4 a 1, o Vovô – ainda que possa alcançar, matematicamente, o segundo e o terceiro colocado – agora tem um alvo definido na luta pelo acesso nas três rodadas finais: o Leão da Ilha, que perdeu para o Operário por 2 a 1. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora