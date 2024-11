Ceará detém os cinco maiores públicos da Série B 2024; veja ranking

Quinto colocado na tabela de classificação da Série B, o Ceará tem uma grande motivação para seguir vivo na luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro: sua torcida. Não à toa o clube de Porangabuçu é dono dos cinco maiores públicos da atual edição da competição nacional.

Ao todo, mais de 476 mil torcedores foram aos jogos do Vovô no certame. O registro recorde ocorreu diante do Operário-PR, quando 47.123 alvinegros presenciaram o triunfo do time cearense por 2 a 1 em embate da 25ª rodada.