Rival do Ceará por acesso, Mirassol bate Guarani e chega a 62 pontos na Série B

Com gols de Fernandinho, Dellatorre, Júnior Brumado (contra) e Luiz Otávio, o clube paulista anotou uma importante vitória na luta pelo acesso. Dominando o adversário ao longo do jogo, o Mirassol não teve dificuldades para controlar a partida.

Concorrente direto do Ceará na briga pelo acesso à Série A, o Mirassol avançou no G-4 ao golear o Coritiba por 4 a 1 na noite dessa terça-feira, 5. Com os três pontos somados, o Leão Caipira subiu para a terceira colocação da tabela, finalizando a 35ª rodada com 62 pontos somados.

O triunfo sobre o Coxa aumentou as chances de acesso do Mirassol para 95%, conforme a UFMG. Entre os times do atual G-4, o Sport foi o único que não pontuou na rodada ao ser derrotado pelo Operário por 2 a 1.

Na próxima rodada, o Mirassol visita o Avaí na Ressacada. As equipes se enfrentam no sábado, 9, às 17 horas. Em caso de vitória do Leão e tropeço dos adversários, o time poderá assumir a vice-liderança da Segundona.



Situação do Ceará

Apesar da vitória do Mirassol, a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro foi positiva para o Ceará, tendo em vista o triunfo sobre o Avaí e a derrota do Sport para o Operário. Com o resultado, o Vovô tem a chance de entrar no G-4 na próxima jornada da Série B. Para isso, o Vovô precisa vencer o Botafogo-SP e contar com um tropeço do time pernambucano diante da Chapecoense.