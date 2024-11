Ceará: Com Lourenço suspenso, Mugni, De Lucca e Andrey disputam titularidade contra Botafogo-SP

Mugni, De Lucca e Andrey são os principais nomes para ganhar a vaga de Lourenço contra o Botafogo-Sp Crédito: Felipe Santos/Ceará SC e Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará terá uma mudança certa no meio-campo para o jogo diante do Botafogo-SP, em duelo válido pela 35ª rodada da Série B. Titular na posição, Lourenço completou a sequência de três cartões amarelos e está fora do duelo contra a equipe paulista, na terça-feira, 12, no estádio Santa Cruz, em São Paulo. Para lidar com ausência de um jogador importante no setor, Léo Condé tem algumas peças a sua disposição para encontrar a melhor forma de escalar a equipe titular e buscar três pontos diante da Pantera. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A primeira opção para figurar na onzena titular é Patrick De Lucca, tendo ele mesmo perdido a posição recentemente para o Richardson. Já tendo atuado outras tantas vezes entre os titulares do treinador, o atleta pode ser colocado como primeiro volante, fazendo Richardson jogar mais à frente, na função de segundo volante, no lugar de Lourenço.

Por outro lado, se desejar ainda mais ofensividade, o comandante alvinegro pode optar por alterar a formação atual e começar a partida com dois meias de criação – Lucas Mugni e Jorge Recalde. Outra mudança

Além da mudança devido à suspensão de Lourenço, a equipe titular de Léo Condé pode ter mais duas alterações em relação à última partida. É possível que Lucas Mugni retorne ao time titular depois de dois jogos começando no banco, mas não como substituto de Lourenço. Após se destacar na vitória diante do Avaí no Castelão, com um gol e uma assistência, o argentino pode ganhar a vaga de Recalde. Desta, De Lucca ou Andrey ficaria com o posto aberto deixado por Lourenço.