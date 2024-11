Após bater na trave com Vila Nova, Lourenço pede Ceará "ligado" por acesso à Série A

"Eu costumo falar com o pessoal do clube, o jogo é baseado em detalhes. Futebol é detalhes. Se você chegar na frente do gol e ficar perdendo, você acaba tomando um gol desnecessário. Ano passado, diante do ABC, a gente teve a chance de abrir o placar e não abriu. Aí tomamos um gol, depois o segundo e as coisas ficaram difíceis. Agora a história é diferente, precisamos ficar ligados e fazer nossa parte. Não podemos pecar nesses detalhes", disse o volante de 27 anos.

O volante Lourenço, do Ceará , concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO nesta sexta-feira, 1º, em Porangabuçu, e, dentre os assuntos comentados, citou a lição que teve com o Vila Nova na Série B 2023. Na ocasião, o time goiano, que tinha o jogador como um dos destaques, ficou a uma vitória de subir à Série A — perdeu na última rodada para o rebaixado ABC e deixou o acesso escapar.

Na sequência, o camisa 97 salientou o trabalho feito pelo elenco do Vovô na luta pelo acesso e afirmou que vai acreditar "até o final". Atualmente, o time alvinegro é o quinto colocado na tabela com 54 pontos, cinco atrás do Mirassol, quarto lugar.

"A gente se apega ao trabalho. Não podemos deixar cair agora porque tem 5 pontos de diferença. Ano passado, nessa altura do campeonato, ninguém falava do Vila, mas chegamos na última rodada com chance. Eu vou acreditar até o final, o grupo também. Vamos fazer nossa parte, independentemente do que aconteça. Nós esperamos que, no final, sejamos coroados com o acesso", comentou.

Próximo compromisso

Com Lourenço, o Ceará entra em campo diante do Avaí neste domingo, 3, às 18h30min (de Brasília), na Arena Castelão. A partida é de suma importância para o Alvinegro seguir vivo na perseguição ao G-4.