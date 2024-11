Ceará tem duas dúvidas e um desfalque certo para encarar o Avaí; veja provável escalação

O técnico Léo Condé convive com dúvidas na escalação do time titular do Ceará para o jogo contra o Avaí, que será disputado neste domingo, 3, às 18h30min (de Brasília), na Arena Castelão.

Isso porque quatro jogadores concorrem por duas vagas na onzena inicial. Na defesa, João Pedro e Matheus Felipe disputam para saber quem será a dupla de David Ricardo na zaga. Nos últimos jogos, o primeiro se estabeleceu como titular, mas o segundo tem a confiança do comandante e segue fazendo 'sombra'.