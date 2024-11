Lourenço torce por "lei do ex" em reencontro com Avaí e espera Castelão cheio

Com foco no G-4, o Ceará recebe o Avaí neste domingo, 3, às 18h30min (de Brasília), na Arena Castelão, pela 35ª rodada da Série B 2024. Diante de um duelo tão decisivo, o volante Lourenço conversou de forma exclusiva com o Esportes O POVO nesta sexta-feira, 1º, e projetou a partida, além de brincar com a famosa 'lei do ex'. O camisa 97 jogou no Leão entre 2017 e 2022.

"Estou torcendo para que essa lei funcione comigo também, mas se acontecer a vitória já está de bom tamanho. O importante é o Ceará vencer", disse.