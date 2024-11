Grupo é indiciado por suposta milícia digital contra ex-presidente do Ceará

O ex-presidente do Vovô e outros diretores que fizeram parte da sua gestão acusam as pessoas de crimes contra a honra por calúnia, difamação e injúria. Há, ainda, uma ação na esfera cível por danos morais

Um boletim de ocorrência movido por Robinson de Castro e outros diretores que fizeram parte da gestão do ex-presidente do Ceará em 2023 acarretou em 11 pessoas indiciadas por por crimes contra a honra e suposta milícia digital, conforme apurou o Esportes O POVO com exclusividade.

O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). Na ação, as acusações foram de calúnia, difamação e injúria e também incitação pública à prática de crime — os artigos variam entre as 11 pessoas. O órgão de polícia, inclusive, encaminhou o caso ao Ministério Público, que fará a análise e decidirá se irá oferecer denúncia ou não.