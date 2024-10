João Pedro mantém confiança em acesso do Ceará à Série A: "É fazer nossa parte"

Para o objetivo final ser consolidado, os comandados de Léo Condé terão um duelo importante no próximo domingo, 3, às 18h30min, diante do Avaí, na Arena Castelão

O zagueiro João Pedro Tchoca, do Ceará , participou de entrevista coletiva, na tarde desta quinta-feira, 31, no CT de Porangabuçu, sede do Vovô. No contato com a imprensa, o defensor falou, dentre outros assuntos, sobre seu momento vestindo a camisa alvinegra.

De toda forma, a palavra acreditar prevalece em Porangabuçu, conforme João Pedro destacou. "Com certeza (confiar no acesso). O mais importante, e que falamos no grupo, é fazer nossa parte. Nosso objetivo são quatro jogos e quatro vitórias, independente do adversário. Nós vamos fazer nossa parte, tentar somar o máximo possível e no final do campeonato a gente vê".

Para o objetivo final ser consolidado, os comandados de Léo Condé terão um duelo importante no próximo domingo, 3, às 18h30min, diante do Avaí-SC, na Arena Castelão, que já soma um público na casa dos 20 mil torcedores. Tchoca falou sobre o apoio da torcida.