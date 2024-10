Anderson Daronco apita partida entre Ceará e Avaí pela Série B

No confronto, ele será auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS). O VAR, por sua vez, ficará a cargo de Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

O Ceará recebe o Avaí neste domingo, 3, às 18h30min (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo entre Vovô e Leão, válido pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão, terá arbitragem de Anderson Daronco (Fifa), do Rio Grande do Sul.

No confronto, ele será auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS). Joanilson Scarcella de Lima (CE) será o quarto árbitro. O VAR, por sua vez, ficará a cargo de Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).