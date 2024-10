Ceará vence The Blessed por 7 a 0 na estreia do Campeonato Cearense Feminino

Seguindo com a posse de bola e pressionando o The Blessed, as Meninas do Vozão abriram o placar com Kayllany após boa jogada trabalhada pelo lado direito do ataque alvinegro.

O Ceará estreou no Campeonato Cearense Feminino de 2024 com uma goleada de 7 a 0 sobre o The Blessed, na Cidade Vozão, em Itaitinga, na tarde deste sábado, 26. Os gols das Meninas do Vozão foram marcados por Kayllany, três vezes, Paulinha, duas vezes, Luna e Thayla.

Mesmo com a vantagem no placar, as alvinegras continuaram atacando e marcaram, aos 35 minutos do primeiro tempo, o segundo gol da partida, com uma cabeçada de Kayllany. A etapa inicial terminou com o placar de 2 a 0.

No segundo tempo, a equipe comandada por Erivelton Viana não tirou o pé do acelerador e logo aos oito minutos marcou um belo com Paulinha em cobrança de falta. Menos de 10 minutos depois do primeiro gol, Kayllani marcou o seu terceiro gol no duelo e o quarto do Ceará no jogo, dando ainda mais tranquilidade para a equipe.