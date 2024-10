Ceará x Paysandu: mais de 37 mil torcedores estão confirmados para duelo decisivo

O Vovô possui a maior média de pagantes da Segunda Divisão, além de ter o jogo com mais torcedores presentes no estádio, na vitória por 2 a 1, frente ao Operário-PR

O Ceará divulgou nova parcial para o duelo contra o Paysandu, neste sábado, 26, às 17 horas, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No novo número, mais de 37 mil torcedores já estão confirmados para o confronto decisivo diante do Papão da Curuzu.

Para o duelo, o Alvinegro de Porangabuçu disponibilizou ingressos em valores promocionais, como R$ 15 a meia e R$ 30 inteira para os setores Superior Norte, Central, Inferior Norte e Sul.