Rayssa Leal conquista tetra de skate street no STU Pro Tour do Rio

Dez brasileiros estiveram entre as três melhores posições das diversas provas do torneio

Nem mesmo a chuva na praça Duó, no Rio de Janeiro, o atraso e a paralisação de provas do Skate Total Urbe (STU) Pro Tour Rio foram capazes de tirar os brasileiros do pódio da competição neste domingo, 20. Ao todo, dez representantes do Brasil estiveram entre as três melhores posições das diversas provas do torneio, com destaque para Rayssa Leal, que conquistou o seu tetracampeonato no skate street do STU, sendo o terceiro título seguido.

Com direito a três volta e três manobras – valendo a soma das melhores notas em cada uma –, a maranhense de 16 anos garantiu o primeiro lugar já na sua primeira volta, quando fez uma volta 65,6 e uma manobra 17,2, atingindo uma somatória de 82,8.

A nota foi suficiente para dar o título de tetracampeã à Rayssa, visto que a segunda posição do skate street feminino ficou com a australiana Chloe Covell, com 79,13, seguida pela espanhola Daniela Terol, com 75,39.