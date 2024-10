É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os brasileiros Rayssa Leal e Gionanni Vianna vão disputar a final da etapa de Sidney (Austrália) da Liga Mundial de Skate Street (Street League Skateboarding-SLS) logo mais à noite. Ambos se classificaram na vice-liderança das preliminares feminina e masculina, respectivamente, na manhã deste sábado (12). Rayssa disputa o título feminino a partir das 22h30 (horário de Brasília). Já a decisão masculina está prevista para o início da madrugada de domingo (a partir de 1h).

A etapa de Sidney é a última que conta pontos para a decisão do título mundial da temporada 2024, o Super Crown World Championship, programado para 14 e 15 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.