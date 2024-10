Aylon marca e divide vice-artilharia da Série B com Erick Pulga

O atacante do Vovô tem dez gols na competição, junto com Erick Pulga e Anselmo Ramon (CRB). O maior goleador da competição até o momento é Caio Dantas, do Guarani, com 11 gols

Na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Aylon segue decisivo para o Ceará. Com o gol marcado na virada sobre o Ituano, por 2 a 1 na noite deste sábado, 19, ele chegou a dez gols na competição, igualando-se a Erick Pulga, seu companheiro de equipe, e a Anselmo Ramon, do CRB, como vice-artilheiros da competição. O artilheiro isolado é Caio Dantas, do Guarani, com 11 gols.

O desempenho ofensivo do Ceará não se destaca apenas pelos artilheiros individuais. Com 50 gols marcados até agora, o time alvinegro ostenta o melhor ataque da Série B, superando o líder Santos, que tem 48 gols. Este equilíbrio ofensivo promete apimentar o próximo duelo entre as duas equipes, que se enfrentam na próxima terça-feira, 22 de outubro, às 19 horas, na Vila Belmiro.