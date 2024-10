Ceará volta a vencer fora de casa após dois meses na Série B

O Ceará quebrou um jejum de dois meses sem vencer fora de casa ao conquistar uma virada decisiva sobre o Ituano por 2 a 1, neste sábado,19, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O triunfo, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), mantém o Alvinegro firme na disputa pelo G-4, com apenas dois pontos de diferença em relação ao Mirassol, equipe que abre a zona de classificação para a Série A 2025.

O time cearense foi para o intervalo perdendo por 1 a 0, após gol dos donos da casa, mas voltou com uma postura diferente no segundo tempo. A virada foi construída com a importante participação de Lucas Rian, que saiu do banco de reservas e participou dos dois lances de gol que mudaram o cenário da partida. Aylon empatou e, pouco depois, o próprio Lucas Rian garantiu a vitória com o gol decisivo.

Essa vitória coloca fim a uma sequência de maus resultados fora de casa, sendo a primeira desde agosto, quando o time venceu o CRB, em Maceió, por 2 a 0. A sequência negativa vinha sendo um obstáculo no caminho do Vovô, que agora retoma forças para seguir na luta por uma vaga na elite do futebol brasileiro.