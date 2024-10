Ponte Preta tem dois desfalques na zaga para confronto com Ceará pela Série B

Matheus Silva foi expulso e Castro saiu lesionado em duelo contra o Botafogo-SP, pela Segundona do Campeonato Brasileiro. Além deles, artilheiro do time não vai a campo contra o Vovô

O Ceará recebe a Ponte Preta, neste sábado, 12, às 17 horas, em duelo válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca vem a Fortaleza sem Matheus Silva, que foi expulso no confronto contra o Botafogo-SP. e sem Castro, que se lesionou no mesmo duelo.

O zagueiro Matheus Silva cumpre suspensão automática após levar dois cartões amarelos no duelo anterior. O defensor de 29 anos é um dos titulares da equipe campineira, tendo atuado em 24 partidas no ano, recebendo 11 cartões amarelos ao todo. Apesar do alto número de advertências, essa é a primeira expulsão do atleta na temporada.