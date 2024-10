De Lucca e Saulo Mineiro desfalcam Ceará contra Ponte Preta; David Ricardo retorna

Na derrota para o Sport, os atletas foram advertidos com o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão automática

O técnico Léo Condé precisará mexer na equipe-base do Ceará em mais uma rodada. Diante da Ponte Preta, no sábado, 12, às 17 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza–CE, o treinador não terá o volante Patrick de Lucca e o ponta-direita Saulo Mineiro à disposição. Na derrota para o Sport, os atletas foram advertidos com o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão automática.

Para substituir De Lucca, Condé tem duas possibilidades: se Mugni estiver à disposição, pode atuar como segundo volante compondo o meio-campo ao lado de Lourenço, com Jorge Recalde mais avançado. Caso o argentino fique de fora, Richardson deve ser acionado como titular.

No ataque, o ponta-direita Lucas Rian deve ser o substituto de Saulo Mineiro, compondo o setor ofensivo ao lado de Erick Pulga e Aylon.