Ex-Ceará, Barletta reposta provocação após vitória do Sport: "A justiça tarda, mas não falha"

Ex-atacante do Ceará, Crystian Barletta repostou em suas redes sociais uma mensagem em tom de provocação ao Alvinegro de Porangabuçu após vitória do Sport, quando marcou um dos gols do time rubro-negro. Por meio dos stories do Instagram, o atleta do Leão da Ilha compartilhou uma mensagem com a frase: "A justiça tarda, mas não falha. Que vitória maravilhosa".

Antes de se transferir para o Sport, o jogador defendeu o Vovô na Série B 2023. A saída de Barletta do clube cearense, no início de 2024, foi bastante conturbada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Comprado pelo Ceará em 2023 com contrato até 2028, o jogador acionou a Justiça alegando atraso em pagamentos de salário, direito de imagem, FGTS e luvas de mais de dois meses.