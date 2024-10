Ceará não vence como visitante há três partidas pela Série B 2024

O último triunfo como visitante aconteceu há mais de um mês, no dia 21 de agosto, contra o CRB. Desde então, o Alvinegro entrou em campo três vezes distante da capital cearense, registrando um empate e duas derrotas

Como visitante pela Série B, o Vovô conquistou apenas 28,5% dos pontos disputados (12 de 42). O time cearense tem a 9ª melhor campanha, com três vitórias, três empates e oito derrotas em 14 partidas, com 18 gols marcados e 22 sofridos.

Desde então, o Alvinegro de Porangabuçu entrou em campo três vezes distante da capital cearense, registrando um empate e duas derrotas. No período, sofreu seis gols e marcou três.

O Ceará visita o Sport na segunda-feira, 7, na Ilha do Retiro, em Recife–PE, visando encerrar a sequência sem vitórias atuando fora de casa na Série B 2024. O último triunfo como visitante aconteceu há mais de um mês, no dia 21 de agosto, contra o CRB-AL.

Diante do Sport, além de melhorar o desempenho como visitante, o Ceará buscará a primeira vitória em Pernambuco contra o Leão da Ilha na Série B do Campeonato Brasileiro. Em cinco partidas, são cinco vitórias do Rubro-Negro.