Rafael Ramos diz que apoio da torcida no Castelão serviu para "volta por cima" do Ceará na Série B

Lateral-direito Rafael Ramos no jogo Amazonas x Ceará, na Arena da Amazônia, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024 Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

O momento vivido pelo Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro, podendo entrar na zona de acesso na segunda-feira, 7, se vencer o Sport na Ilha do Retiro, passa diretamente pelo torcedor. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o lateral-direito Rafael Ramos disse que o apoio dos alvinegros contra Vila Nova e Brusque foi fundamental para uma mudança de mentalidade e, até mesmo, de postura do elenco de Porangabuçu. O defensor português de 29 anos ainda pontuou que em casa o Ceará tem uma “força a mais” que vem das arquibancadas. Rafael Ramos concluiu dizendo que o sentimento do torcedor é o mesmo do elenco e que o foco está em retribuir o carinho recebido, mostrando uma performance convincente em campo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Sabemos que em casa somos uma força muito grande, pela força que eles trazem fora do campo. Não é só pelo que produzimos em campo, porque nós, nos jogos fora, também tentamos produzir o que produzimos em casa e, às vezes, não dá tão certo. Isso tem a ver com a força do torcedor. E nota-se também quando perdemos o jogo, fica uma semana com o clima mais frio, que já não abraçam mais tanto a causa. Sentimos isso também. É bom saber que eles sentem o mesmo que nós, podem achar que não, mas sentimos exatamente o que eles sentem”, iniciou o lateral-direito.