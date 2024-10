Sport sofreu apenas cinco derrotas como mandante em 2024

Candidato ao acesso à elite do Campeonato Brasileiro, o Sport vive o melhor momento na Série B. Diante do Ceará, na segunda-feira, 7, na Ilha do Retiro, o Leão buscará manter a performance como mandante em 2024: no ano, sofreu apenas cinco derrotas atuando em Pernambuco.

A última derrota sofrida pelo Sport aconteceu no dia 22 de agosto, contra o Coritiba. Os outros reveses aconteceram contra Retrô-PE, Avaí, Fortaleza, Novorizontino.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ao todo, a equipe disputou 28 partidas em solo pernambucano, com 16 vitórias e sete empates no período. O aproveitamento do Leão da Ilha é de 65,4%.