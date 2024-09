Partida entre Sport e Ceará pela Série B tem alteração em data e horário

O jogo é visto como decisiva para as duas equipes, que lutam pelo retorno à elite do futebol brasileiro. De momento, o Leão da Ilha é o 3º colocado do torneio, com 46 pontos. O Alvinegro de Porangabuçu, está em 7º, com 42