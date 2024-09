Ceará tem 71,4% de aproveitamento como mandante na "Era Condé"

Desde a chegada do treinador, foram sete confrontos na Arena Castelão, com cinco vitórias do Vovô e duas derrotas

Sonhando com o G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará entra em campo nesta sexta-feira, 27, contra o Brusque, visando elevar o desempenho como mandante sob o comando de Léo Condé. Desde a chegada do treinador, foram sete confrontos na Arena Castelão, com cinco vitórias do Vovô e duas derrotas.

O aproveitamento como mandante é de 71,4% no recorte. No ano, a equipe também tem o Castelão como trunfo para a conquista de resultados expressivos: foram 24 partidas disputadas, com 13 vitórias, sete empates e quatro derrotas (conquistou 63,8% dos pontos em disputa).

Ofensivamente, a equipe também costuma produzir mais quando atua em casa. Nas sete partidas com Condé em solo cearense, foram 15 gols marcados e seis sofridos. No ano, são 47 tentos a favor e 22 tomados.