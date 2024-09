Com média de 0,7 gol por jogo, Brusque tem o pior ataque da Série B 2024

Lutando contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Brusque detém o pior ataque da competição nacional, com 20 gols marcados em 28 partidas. A equipe catarinense visita o Ceará nesta sexta-feira, 27, visando melhorar o desempenho ofensivo para, também, interromper a sequência sem vencer como visitante.

A média de gols marcados pelo Brusque na Série B é de 0,7 por partida. Em 14 partidas, o clube não balançou a rede adversária. O artilheiro da equipe no certame nacional é o volante Rodolfo Potiguar, com três tentos.

No ano, a equipe marcou 44 gols em 49 partidas. O atacante Guilherme Queiróz, com sete tentos, lidera a artilharia do Quadricolor em 2024.