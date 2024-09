Ceará recebe Brusque no Castelão para encurtar distância para o G-4 da Série B

Sonhando com o G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará tem a oportunidade de encurtar a distância para a zona de acesso nesta sexta-feira, 27, diante do Brusque–SC, a partir das 19 horas, na Arena Castelão, pela 29ª rodada.

Com mais de 30 mil torcedores já confirmados nas arquibancadas do Gigante da Boa Vista, o Alvinegro de Porangabuçu buscará conquistar a 10ª vitória como mandante no certame nacional em 2024.

O fator casa tem sido fundamental para o Vovô na Segundona: tem o quarto melhor aproveitamento em seus domínios (71,4%). Em 14 partidas, conquistou 30 dos 42 disputados. Desde a chegada do técnico Léo Condé, o time soma cinco vitórias e duas derrotas no Castelão.