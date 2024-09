Matheus Felipe, do Ceará, é absolvido pelo STJD e pode jogar diante do Brusque

O zagueiro Matheus Felipe, do Ceará, foi absolvido em julgamento no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na manhã desta quinta-feira, 26. O jogador foi julgado – junto à quarta comissão disciplinar do STJD – pela expulsão diante do Mirassol, no dia 17 de agosto, e poderia ser punido em até seis jogos de suspensão.

Assim, o técnico Leo Condé poderá contar com o jogador – que já cumpriu a suspensão automática – na partida diante do Brusque, que ocorre nesta sexta-feira, 27, na Arena Castelão, em jogo válido pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro Série B.